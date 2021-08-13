***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908BRÜT KAR (ZARAR)8.402.590 6.293.334 4.524.913 2.844.908Genel Yönetim Giderleri18 -4.612.762 -3.303.454 -2.372.326 -1.562.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 60.580 36.400 28.967 18.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -6.340.641 -2.899.731 -3.234.335 -1.575.792ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.490.233 126.549 -1.052.781 -275.417Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.391.949 1.091.639 818.715 582.588Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -505.938 -328.172 -235.535 -165.605FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.604.222 890.016 -469.601 141.566Finansman Giderleri21 -33.486 -43.604 -14.830 -26.453SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.637.708 846.412 -484.431 115.113Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri153.227 235.677 -57.094 -32.936Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.130.463 -826.180 -703.518 -355.510Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.283.690 1.061.857 646.424 322.574SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177DÖNEM KARI (ZARARI)-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.621.985 1.847.340Dönem Karı (Zararı)-1.484.481 1.082.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.523.873 2.942.396Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 242.887 230.589Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.337.014 2.894.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.713 9.309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 63.713 9.309Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33.486 43.604Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 33.486 43.604Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -153.227 -235.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-970.153 -1.331.192Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -761.755 126.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 708.683 -243.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.366 106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -41.898 -125.912Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 92.221 63.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.008.498 -1.150.613Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 45.460 -925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.069.239 2.693.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -15.926 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -431.328 -845.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-223.966 -212.557Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,11 16.752 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,11 -240.718 -212.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.773.036 -1.701.631Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -251.315 -158.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -88.530Ödenen Temettüler15 -1.488.235 -1.572.193Ödenen Faiz-33.486 -32.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.624.983 -66.848NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.624.983 -66.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.012.576 79.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.637.559 12.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.637.559 4.012.576Finansal Yatırımlar9.959.636 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.959.636 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 9.959.636 9.197.881Ticari Alacaklar38.941.418 45.987.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 38.941.418 45.987.115İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0Diğer Alacaklar4.366 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.366 0Peşin Ödenmiş Giderler232.829 190.931İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 232.829 190.931ARA TOPLAM54.775.808 59.388.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR54.775.808 59.388.503DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.512.943 1.591.886Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 76.083 16.061TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.589.026 1.607.947TOPLAM VARLIKLAR56.364.834 60.996.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.596 14.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.596 14.336Banka Kredileri12 6.596 14.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 297.222 447.614İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları297.222 447.614Banka Kredileri12 297.222 447.614Ticari Borçlar188.625 96.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 188.625 96.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 228.326 1.236.824Diğer Borçlar102.401 56.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 102.401 56.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 760.787 61.652Kısa Vadeli Karşılıklar161.064 134.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 161.064 134.259ARA TOPLAM1.745.021 2.048.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.745.021 2.048.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar42.833 136.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar42.833 136.016Banka Kredileri12 42.833 136.016Uzun Vadeli Karşılıklar109.305 96.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 109.305 96.844Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 7.541.932 8.823.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.694.070 9.056.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.439.091 11.104.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.925.743 49.891.642Ödenmiş Sermaye15 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.620 -13.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.620 -13.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -6.620 -13.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler895.400 771.512Yasal Yedekler15 895.400 771.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları44.521.444 24.211.735Net Dönem Karı veya Zararı-1.484.481 21.921.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.925.743 49.891.642TOPLAM KAYNAKLAR56.364.834 60.996.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.726 1.082.089 1.084.815 1.084.815Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 4.570 771.512 24.211.735 1.082.089 29.069.906 29.069.906Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.817 -1.484.481 -1.477.664 -1.477.664Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -6.620 895.400 44.521.444 -1.484.481 46.925.743 46.925.743Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.484.481 1.082.089 -541.525 82.177DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.817 2.726 6.349 -718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 8.521 3.408 7.936 -897Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.704 -682 -1.587 179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.704 -682 -1.587 179Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.817 2.726 6.349 -718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.477.664 1.084.815 -535.176 81.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.477.664 1.084.815 -535.176 81.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958115BIST