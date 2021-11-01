***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430Satışların Maliyeti16 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430BRÜT KAR (ZARAR)12.379.021 9.477.764 3.976.431 3.184.430Genel Yönetim Giderleri18 -8.648.535 -5.249.869 -4.035.773 -1.946.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 92.384 56.677 31.804 20.277Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -9.075.865 -3.063.764 -2.735.224 -164.033ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.252.995 1.220.808 -2.762.762 1.094.259Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.896.016 2.578.632 504.067 1.486.993Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -527.222 -1.478.237 -21.284 -1.150.065FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.884.201 2.321.203 -2.279.979 1.431.187Finansman Giderleri21 -44.573 -62.423 -11.087 -18.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.928.774 2.258.780 -2.291.066 1.412.368Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri318.745 -91.627 165.518 -327.304Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.514.598 -1.175.013 -384.135 -348.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.833.343 1.083.386 549.653 21.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064DÖNEM KARI (ZARARI)-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.855.256 5.555.344Dönem Karı (Zararı)-3.610.029 2.167.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.231.307 3.562.376Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 373.096 345.071Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.071.892 3.058.068Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler60.491 5.187Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 60.491 5.187Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler44.573 62.423Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 44.573 62.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -318.745 91.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler457.972 1.027.278Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 786.515 3.183.387Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 213.192 -920.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.366 1.478Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -65.330 -133.118Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 86.974 27.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -718.875 -1.140.054Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 159.862 8.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.079.250 6.756.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -15.926 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.208.068 -1.201.463YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-253.478 -598.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,11 16.752 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,11 -270.230 -598.462FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.885.996 -1.476.314Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -353.188 -237.771Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -117.930Ödenen Temettüler15 -2.488.235 -1.572.193Ödenen Faiz-44.573 -48.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.715.782 3.480.568NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.715.782 3.480.568DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.012.576 79.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.728.358 3.560.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.728.358 4.012.576Finansal Yatırımlar8.411.366 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.411.366 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 8.411.366 9.197.881Ticari Alacaklar36.702.031 45.987.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 36.702.031 45.987.115İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.366 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.366 0Peşin Ödenmiş Giderler256.261 190.931İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 256.261 190.931ARA TOPLAM51.102.382 59.388.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR51.102.382 59.388.503DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.420.239 1.591.886Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 68.090 16.061TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.488.329 1.607.947TOPLAM VARLIKLAR52.590.711 60.996.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.167 14.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.167 14.336Banka Kredileri12 21.167 14.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 223.611 447.614İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları223.611 447.614Banka Kredileri12 223.611 447.614Ticari Borçlar183.378 96.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 183.378 96.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 517.949 1.236.824Diğer Borçlar216.803 56.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 216.803 56.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 368.182 61.652Kısa Vadeli Karşılıklar167.055 134.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 167.055 134.259ARA TOPLAM1.698.145 2.048.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.698.145 2.048.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 136.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 136.016Banka Kredileri12 0 136.016Uzun Vadeli Karşılıklar126.037 96.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 126.037 96.844Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 6.987.090 8.823.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.113.127 9.056.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.811.272 11.104.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.779.439 49.891.642Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-27.376 -13.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.376 -13.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -27.376 -13.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler905.335 771.512Yasal Yedekler15 905.335 771.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.511.509 24.211.735Net Dönem Karı veya Zararı-3.610.029 21.921.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.779.439 49.891.642TOPLAM KAYNAKLAR52.590.711 60.996.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Transferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.692 2.167.153 2.162.461 2.162.461Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -2.848 771.512 24.211.735 2.167.153 30.147.552 30.147.552Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Transferler133.823 21.788.009 -21.921.832 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.939 -3.610.029 -3.623.968 -3.623.968Sermaye Arttırımı3.000.000 -3.000.000Kar Payları-2.488.235 -2.488.235 -2.488.235Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -27.376 905.335 40.511.509 -3.610.029 43.779.439 43.779.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.610.029 2.167.153 -2.125.548 1.085.064DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.939 -4.692 -20.756 -7.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -17.424 -5.865 -25.945 -9.273Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.485 1.173 5.189 1.855Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.485 1.173 5.189 1.855Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-13.939 -4.692 -20.756 -7.418TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.623.968 2.162.461 -2.146.304 1.077.646Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.623.968 2.162.461 -2.146.304 1.077.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973418BIST