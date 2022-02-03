***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 95.979.184 34.235.686Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)95.979.184 34.235.686BRÜT KAR (ZARAR)95.979.184 34.235.686Genel Yönetim Giderleri18 -13.361.106 -8.423.238Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 128.856 80.865Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -22.196 -13.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)82.724.738 25.880.048Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.166.902 3.157.685Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -372.439 -1.985.690FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)87.519.201 27.052.043Finansman Giderleri21 -45.624 -87.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.473.577 26.964.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.367.340 -5.043.078Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.434.226 -1.244.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -15.933.114 -3.798.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70.106.237 21.921.832DÖNEM KARI (ZARARI)70.106.237 21.921.832Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.106.237 21.921.832Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.069 6.390.415Dönem Karı (Zararı)70.106.237 21.921.832Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.061.380 5.706.669Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 - 10 - 11 514.431 478.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.985 97.544Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 133.985 97.544Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.624 87.133Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 45.624 87.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 17.367.340 5.043.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.759.050 -19.680.166Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -7.395.743 3.035.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -79.835.555 -22.576.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.366 1.478Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 36.393 -114.286Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 104.982 29.330Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 323.333 -60.198Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.906 3.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.408.567 7.948.335Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -15.926 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.585.710 -1.557.920YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-630.687 -804.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 - 10 16.752 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 - 10 -647.439 -804.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.955.792 -1.652.651Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -421.933 -360.977Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -147.330Ödenen Temettüler15 -2.488.235 -1.572.193Ödenen Faiz21 -45.624 -72.151YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.779.548 3.932.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.779.548 3.932.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.012.576 79.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 233.028 4.012.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 233.028 4.012.576Finansal Yatırımlar5 16.593.624 9.197.881Ticari Alacaklar125.822.670 45.987.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 125.822.670 45.987.115Diğer Alacaklar7 4.366 0Peşin Ödenmiş Giderler8 154.538 190.931Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 89.832 0ARA TOPLAM142.898.058 59.388.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.898.058 59.388.503DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.494.653 1.591.886Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 229.550 16.061TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.724.203 1.607.947TOPLAM VARLIKLAR144.622.261 60.996.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 17.250 14.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 158.783 447.614Ticari Borçlar6 201.386 96.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.560.157 1.236.824Diğer Borçlar7 68.847 56.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 61.652Kısa Vadeli Karşılıklar172.182 134.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 172.182 134.259ARA TOPLAM2.178.605 2.048.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.178.605 2.048.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 0 136.016Uzun Vadeli Karşılıklar14 164.853 96.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 164.853 96.844Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 24.759.457 8.823.918TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.924.310 9.056.778TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.102.915 11.104.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.519.346 49.891.642Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.735 -13.437Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -3.735 -13.437Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 905.335 771.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları40.511.509 24.211.735Net Dönem Karı veya Zararı70.106.237 21.921.832TOPLAM ÖZKAYNAKLAR117.519.346 49.891.642TOPLAM KAYNAKLAR144.622.261 60.996.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Transferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.281 21.921.832 21.906.551 21.906.551Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Transferler133.823 21.788.009 -21.921.832 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.702 70.106.237 70.115.939 70.115.939Sermaye Arttırımı3.000.000 -3.000.000 0 0Kar Payları-2.488.235 -2.488.235 -2.488.235Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)70.106.237 21.921.832DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.702 -15.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 12.127 -19.101Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.425 3.820Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -2.425 3.820Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.702 -15.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.115.939 21.906.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.115.939 21.906.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999267BIST