***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 6.136.569 3.877.677Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.136.569 3.877.677BRÜT KAR (ZARAR)6.136.569 3.877.677Genel Yönetim Giderleri18 -5.028.531 -2.240.436Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 47.742 31.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -44.259.519 -3.106.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-43.103.739 -1.437.452Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 4.154.095 573.234Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -270.403FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-38.949.644 -1.134.621Finansman Giderleri21 -157.951 -18.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.107.595 -1.153.277Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.917.629 210.321Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -974.957 -426.945Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 8.892.586 637.266SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-31.189.966 -942.956DÖNEM KARI (ZARARI)-31.189.966 -942.956Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-31.189.966 -942.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI763.540 -1.284.040Dönem Karı (Zararı)-31.189.966 -942.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.404.803 -22.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 508.483 119.364Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler94.508 49.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 94.508 49.678Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler157.951 18.656Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 157.951 18.656Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -7.917.629 -210.321Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.248.116 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -2.248.116 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler41.506.906 -233.101Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.201.439 -3.403.263Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 45.317.843 4.216.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -220.768 -4.366Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -217.188 2.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 30.454 18.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.171.342 -1.075.586Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -30.654 12.221Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları912.137 -1.198.680Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -158.057 -15.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 9.460 -69.434YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.971.487 -48.404Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 221.145 16.752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -3.192.632 -65.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.989.500 -1.643.212Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 7.973.087 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 0 -136.321Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -4.091.889 0Ödenen Temettüler15 -1.733.747 -1.488.235Ödenen Faiz21 -157.951 -18.656YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-218.447 -2.975.656NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-218.447 -2.975.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 233.028 4.012.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.581 1.036.920Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.581 233.028Finansal Yatırımlar5 18.795.063 16.593.624Ticari Alacaklar80.504.827 125.822.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 80.504.827 125.822.670Diğer Alacaklar7 225.134 4.366Peşin Ödenmiş Giderler8 371.726 154.538Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 89.832ARA TOPLAM99.911.331 142.898.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.911.331 142.898.058DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 6.317.413 1.494.653Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.980.188 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 229.611 229.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.527.212 1.724.203TOPLAM VARLIKLAR110.438.543 144.622.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.162.379 17.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.162.379 17.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.155.456 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 6.923 17.250Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.441.495 158.783Ticari Borçlar231.840 201.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 231.840 201.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 388.815 1.560.157Diğer Borçlar7 38.193 68.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 894.585 0Kısa Vadeli Karşılıklar188.465 172.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 188.465 172.182ARA TOPLAM5.345.772 2.178.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.345.772 2.178.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.545.246 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.545.246 0Banka Kredileri12 1.610.949 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.934.297 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 201.311 164.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 201.311 164.853Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 15.843.613 24.759.457TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.590.170 24.924.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER25.935.942 27.102.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar84.502.601 117.519.346Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-96.767 -3.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.767 -3.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -96.767 -3.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.343.375 905.335Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları108.445.959 40.511.509Net Dönem Karı veya Zararı-31.189.966 70.106.237TOPLAM ÖZKAYNAKLAR84.502.601 117.519.346TOPLAM KAYNAKLAR110.438.543 144.622.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Transferler123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)468 -942.956 -942.488 -942.488Sermaye ArttırımıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -12.969 895.400 44.521.444 -942.956 47.460.919 47.460.919Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346Transferler438.040 69.668.197 -70.106.237 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.032 -31.189.966 -31.282.998 -31.282.998Sermaye Arttırımı0 0Kar Payları-1.733.747 -1.733.747 -1.733.747Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -96.767 1.343.375 108.445.959 -31.189.966 84.502.601 84.502.601Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-31.189.966 -942.956DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.032 468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -116.290 585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23.258 -117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 23.258 -117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.032 468TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-31.282.998 -942.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-31.282.998 -942.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025826BIST