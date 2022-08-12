***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913Satışların Maliyeti16 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913BRÜT KAR (ZARAR)76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913Genel Yönetim Giderleri18 -10.479.910 -4.612.762 -5.451.379 -2.372.326Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 101.980 60.580 54.238 28.967Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -7.015.630 -6.340.641 37.243.889 -3.234.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)58.924.845 -2.490.233 102.028.584 -1.052.781Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.587.295 1.391.949 1.433.200 818.715Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 0 -505.938 0 -235.535FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)64.512.140 -1.604.222 103.461.784 -469.601Finansman Giderleri21 -355.349 -33.486 -197.398 -14.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.156.791 -1.637.708 103.264.386 -484.431Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.893.307 153.227 -28.810.936 -57.094Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -555.323 -1.130.463 419.634 -703.518Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -20.337.984 1.283.690 -29.230.570 646.424SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525DÖNEM KARI (ZARARI)43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.517.869 3.621.985Dönem Karı (Zararı)43.263.484 -1.484.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.367.830 186.859Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 1.120.451 242.887Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 247.257 63.713Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler355.349 33.486Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 355.349 33.486Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 20.893.307 -153.227Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.248.534 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -2.248.534 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.138.488 5.366.861Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -2.091.494 -761.755Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-56.208.037 7.045.697İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -56.208.037 7.045.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-206.953 -4.366İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -206.953 -4.366Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -610.855 -41.898Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.343 92.221İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 16.343 92.221Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.132.790 -1.008.498Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.298 45.460İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 95.298 45.460Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.492.826 4.069.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 0 -15.926Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -974.957 -431.328YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.307.130 -223.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10 221.145 16.752Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.528.275 -240.718Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10 -3.528.275 -240.718FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI582.607 -1.773.036Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.973.087 0Kredilerden Nakit Girişleri12 7.973.087 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-589.495 -251.315Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -589.495 -251.315Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -4.091.889 0Ödenen Temettüler15 -2.353.747 -1.488.235Ödenen Faiz21 -355.349 -33.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-206.654 1.624.983NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-206.654 1.624.983DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 233.028 4.012.576DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.374 5.637.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 26.374 233.028Finansal Yatırımlar5 18.685.118 16.593.624Ticari Alacaklar182.030.707 125.822.670İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 182.030.707 125.822.670Diğer Alacaklar7 211.319 4.366Peşin Ödenmiş Giderler8 765.393 154.538Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 509.466 89.832ARA TOPLAM202.228.377 142.898.058TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR202.228.377 142.898.058DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 6.272.504 1.494.653Kullanım Hakkı Varlıkları11 3.772.744 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 206.058 229.550TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.251.306 1.724.203TOPLAM VARLIKLAR212.479.683 144.622.261KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.162.548 17.250İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.162.548 17.250Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.155.290 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 7.258 17.250Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 2.392.731 158.783Ticari Borçlar217.729 201.386İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 217.729 201.386Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 427.367 1.560.157Diğer Borçlar7 164.146 68.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar289.862 172.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 289.862 172.182ARA TOPLAM4.654.383 2.178.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.654.383 2.178.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.004.346 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.004.346 0Banka Kredileri12 1.195.825 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.808.521 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 371.252 164.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 371.252 164.853Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 45.078.235 24.759.457TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.453.833 24.924.310TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.108.216 27.102.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.371.467 117.519.346Ödenmiş Sermaye15 6.000.000 6.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-61.351 -3.735Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-61.351 -3.735Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -61.351 -3.735Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.412.264 905.335Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları107.757.070 40.511.509Net Dönem Karı veya Zararı43.263.484 70.106.237TOPLAM ÖZKAYNAKLAR158.371.467 117.519.346TOPLAM KAYNAKLAR212.479.683 144.622.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642Transferler123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.817 -1.484.481 -1.477.664 -1.477.664Kar Payları-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -6.620 895.400 44.521.444 -1.484.481 46.925.743 46.925.743Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346Transferler506.929 69.599.308 -70.106.237 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.616 43.263.484 43.205.868 43.205.868Kar Payları-2.353.747 -2.353.747 -2.353.747Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 -61.351 1.412.264 107.757.070 43.263.484 158.371.467 158.371.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.616 6.817 35.416 6.349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -76.822 8.521 39.468 7.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19.206 -1.704 -4.052 -1.587Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 19.206 -1.704 -4.052 -1.587Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.616 6.817 35.416 6.349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.205.868 -1.477.664 74.488.866 -535.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları43.205.868 -1.477.664 74.488.866 -535.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054998BIST