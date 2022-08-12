***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 15:12
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913
Satışların Maliyeti
16 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913
BRÜT KAR (ZARAR)
76.318.405 8.402.590 70.181.836 4.524.913
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.479.910 -4.612.762 -5.451.379 -2.372.326
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 101.980 60.580 54.238 28.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.015.630 -6.340.641 37.243.889 -3.234.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.924.845 -2.490.233 102.028.584 -1.052.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.587.295 1.391.949 1.433.200 818.715
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -505.938 0 -235.535
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.512.140 -1.604.222 103.461.784 -469.601
Finansman Giderleri
21 -355.349 -33.486 -197.398 -14.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.156.791 -1.637.708 103.264.386 -484.431
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.893.307 153.227 -28.810.936 -57.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -555.323 -1.130.463 419.634 -703.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.337.984 1.283.690 -29.230.570 646.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.517.869 3.621.985
Dönem Karı (Zararı)
43.263.484 -1.484.481
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.367.830 186.859
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 1.120.451 242.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 247.257 63.713
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
355.349 33.486
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 355.349 33.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 20.893.307 -153.227
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.248.534 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.248.534 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.138.488 5.366.861
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.091.494 -761.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.208.037 7.045.697
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.208.037 7.045.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-206.953 -4.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -206.953 -4.366
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -610.855 -41.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.343 92.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 16.343 92.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.132.790 -1.008.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.298 45.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 95.298 45.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.492.826 4.069.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -15.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -974.957 -431.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.307.130 -223.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-10 221.145 16.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.528.275 -240.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -3.528.275 -240.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.607 -1.773.036
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.973.087 0
Kredilerden Nakit Girişleri
12 7.973.087 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-589.495 -251.315
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -589.495 -251.315
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -4.091.889 0
Ödenen Temettüler
15 -2.353.747 -1.488.235
Ödenen Faiz
21 -355.349 -33.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.654 1.624.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-206.654 1.624.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 233.028 4.012.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.374 5.637.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.374 233.028
Finansal Yatırımlar
5 18.685.118 16.593.624
Ticari Alacaklar
182.030.707 125.822.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 182.030.707 125.822.670
Diğer Alacaklar
7 211.319 4.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 765.393 154.538
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 509.466 89.832
ARA TOPLAM
202.228.377 142.898.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.228.377 142.898.058
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 6.272.504 1.494.653
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.772.744 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 206.058 229.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.251.306 1.724.203
TOPLAM VARLIKLAR
212.479.683 144.622.261
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.162.548 17.250
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.162.548 17.250
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.155.290 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 7.258 17.250
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 2.392.731 158.783
Ticari Borçlar
217.729 201.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 217.729 201.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 427.367 1.560.157
Diğer Borçlar
7 164.146 68.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
289.862 172.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 289.862 172.182
ARA TOPLAM
4.654.383 2.178.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.654.383 2.178.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.004.346 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.004.346 0
Banka Kredileri
12 1.195.825 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.808.521 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 371.252 164.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 371.252 164.853
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 45.078.235 24.759.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.453.833 24.924.310
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.108.216 27.102.915
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
158.371.467 117.519.346
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-61.351 -3.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.351 -3.735
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -61.351 -3.735
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.412.264 905.335
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.757.070 40.511.509
Net Dönem Karı veya Zararı
43.263.484 70.106.237
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.371.467 117.519.346
TOPLAM KAYNAKLAR
212.479.683 144.622.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Transferler
123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.817 -1.484.481 -1.477.664 -1.477.664
Kar Payları
-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -6.620 895.400 44.521.444 -1.484.481 46.925.743 46.925.743
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -3.735 905.335 40.511.509 70.106.237 117.519.346 117.519.346
Transferler
506.929 69.599.308 -70.106.237 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.616 43.263.484 43.205.868 43.205.868
Kar Payları
-2.353.747 -2.353.747 -2.353.747
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 -61.351 1.412.264 107.757.070 43.263.484 158.371.467 158.371.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.263.484 -1.484.481 74.453.450 -541.525
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.616 6.817 35.416 6.349
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -76.822 8.521 39.468 7.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.206 -1.704 -4.052 -1.587
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 19.206 -1.704 -4.052 -1.587
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.616 6.817 35.416 6.349
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.205.868 -1.477.664 74.488.866 -535.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.205.868 -1.477.664 74.488.866 -535.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054998
BIST