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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.06.2020 18:34
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
İhraç Belgesinde yer almaktadır.

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İhraç Belgesinde yer almaktadır.

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:17-1 Üsküdar/İSTANBUL 0216 474 0000 0216 474 0011 info@arzportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gürel METE Mali ve İdari İşler Müdürü 0216 474 0000 info@arzportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852969


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 53,90 483.214 % 10,00  
AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4868 8,5294 % 0,02  
Frank 7,2017 7,2451 % 0,03  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,73  
Altın Gr. 389 389 0,33  
Cumhuriyet 2.518 2.540 3,70  
Tam 2.592 2.606 5,70  
Yarım 1.259 1.275 2,80  
Çeyrek 630 638 1,40  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,27  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,06  
B. Petrol 41,13 41,13 0,82  
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