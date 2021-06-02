***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 15.01.2018ISIN Kodu TRYARZG00039Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 10 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği borçlanma araçlarını satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİhrç belgesinde bulunmaktadır.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİhraç belgesinde bulunmaktadır.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:17-1 Üsküdar/İSTANBUL 0216.474 0000 0216 474 0011 info@arzportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGürel METE İdari İşler Müdürü 0536 460 8808 info@arzportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939579BIST