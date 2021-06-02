***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Fonun Satış Başlangıç Tarihi 13.06.2019ISIN Kodu TRYARZG00062Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 20 Yıl (Son 2 yılı tasfiye süresi)Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİhraç belgesinde yer almaktadır.Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİhraç belgesinde yer almaktadır.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAltunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:17-1 Üsküdar/İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 info@arzportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGürel METE İdari İşler Müdürü 0536 460 8808 info@arzportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939583BIST