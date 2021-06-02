***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.06.2021 14:54
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 13.06.2019
ISIN Kodu TRYARZG00062
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 20 Yıl (Son 2 yılı tasfiye süresi)
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İhraç belgesinde yer almaktadır.
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İhraç belgesinde yer almaktadır.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:17-1 Üsküdar/İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 info@arzportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gürel METE İdari İşler Müdürü 0536 460 8808 info@arzportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939583
BIST