***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 15:12
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYARZG00138
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061003
BIST
15:023.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,68
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:0218,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:0218,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:02998,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,74
|Açılış
|: 997,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ORGE
|12,98
|54.114.316
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.917.605
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.131.222
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.747.163
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|165.826.514
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,20
|51.563.049
|% -6,17
|
|FADE
|9,30
|163.934.609
|% -6,06
|
|YKBNK
|8,13
|5.817.976.632
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,21
|4.827.963.997
|% -2,31
|
|EKGYO
|4,94
|4.504.161.508
|% 9,53
|
|THYAO
|74,15
|3.869.062.672
|% 0,68
|
|SISE
|26,24
|3.360.194.949
|% 2,74
|
|EKGYO
|4,94
|4.504.161.508
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,13
|5.817.976.632
|% -1,81
|
|AKBNK
|15,21
|4.827.963.997
|% -2,31
|
|ISCTR
|10,50
|2.864.861.452
|% -0,28
|
|VAKBN
|10,85
|2.283.176.157
|% 7,64
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2330
|18,2388
|% 0,02
|
|Euro
|18,0365
|18,0423
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,7749
|20,8791
|% -0,76
|
|Frank
|18,4219
|18,5329
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,04
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,42
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.766
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.297
|3.348
|9,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,07
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-0,22
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:14SANFM
Yüzde 5.07 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 146, 487 adet işlem
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15:13OSMEN
Yüzde 6.02 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 040 adet işlem
-
15:12INFO
Yüzde 5.57 oranında artışla 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 062, 620 adet işlem
-
15:11XU100
Endeks 3, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 60, 668.00 milyon TL de
-
15:11BUCIM
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 362, 418 adet işlem