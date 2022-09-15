***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2022 15:27
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 Yıl
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063325
BIST
15:383.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -25,82
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.402
15:3818,2654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
15:3818,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1288
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3334
En Düşük
18,1907
15:38989,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,94
|Açılış
|: 989,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MERKO
|5,39
|74.175.151
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|396.783.166
|% 9,97
|
|KAPLM
|80,05
|32.442.482
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|66.307.793
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|107.489.094
|% 9,89
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.206.505
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.830.596.724
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.361.598.034
|% -9,98
|
|ASELS
|34,46
|7.169.239.582
|% 4,42
|
|THYAO
|75,05
|4.911.868.797
|% 1,01
|
|YKBNK
|7,11
|3.924.959.893
|% -9,54
|
|ISCTR
|9,16
|3.421.841.853
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,79
|3.225.911.595
|% 2,15
|
|YKBNK
|7,11
|3.924.959.893
|% -9,54
|
|EKGYO
|4,34
|1.705.684.570
|% -1,81
|
|ISCTR
|9,16
|3.421.841.853
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,79
|3.225.911.595
|% 2,15
|
|ASELS
|34,46
|7.169.239.582
|% 4,42
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2569
|18,2673
|% 0,21
|
|Euro
|18,3197
|18,3315
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,9264
|21,0313
|% -0,28
|
|Frank
|18,9931
|19,1075
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8447
|4,8690
|% 0,18
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-9,98
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|6.668
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.699
|6.759
|-33,00
|
|Yarım
|3.264
|3.304
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,44
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-1,37
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51ALBRK
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 489, 409 adet işlem
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15:49ICBCT
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 247, 428 adet işlem
-
15:48VKFYO
Yüzde -4.23 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 239, 716 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 3, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 60, 843.00 milyon TL de
-
15:47YKBNK
Yüzde -9.54 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 527, 391, 548 adet işlem