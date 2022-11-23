***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.11.2022 22:49
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYARZG00104
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dahil 20 (yirmi) yıldır.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
BARBAROS MAH. BAŞAK CENGİZ SK. VARYAP MERIDIAN SİTESİ V6 BLOK NO:1F ATAŞEHİR / İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 operasyon@arzportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gürel Mete İdari İşler Müdürü 0216 474 00 00 operasyon@arzportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081832
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6273
En Düşük
18,6124
18:0519,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3793
En Düşük
19,3538
18:051.047,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.047,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6273
|% 0,04
|
|Euro
|19,3385
|19,3793
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,3892
|22,5015
|% -0,02
|
|Frank
|19,6792
|19,7978
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.021
|7.102
|-4,00
|
|Yarım
|3.416
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,01
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|-3,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58HDFGS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 232, 394 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 71 artarak (% 1.54 ) 5, 264
-
17:57XU100
Endeks 4, 859 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 112, 591.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde 7.81 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 149, 501 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 459 adet işlem