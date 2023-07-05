***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.OISIN Kodu TRYARZG00161Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 20 YIL(son 2 yılı tasfiye süreci)Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken şirketlere sermaye koyarak, bunların ihraç ettiği menkul kıymetleri satın alarak veya mevzuatın izin verdiği diğer her türlü yöntemi kullanarak yatırım yapmaktır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler eğitim, bilişim, teknoloji, enerji, madencilik sektörü, savunma sanayii ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilir. Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi olmak, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip bulunmaktır. Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBARBAROS MAH. BAŞAK CENGİZ SK. VARYAP MERIDIAN SİTESİ V6 BLOK NO:1F ATAŞEHİR / İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 operasyon@arzportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGürel METE İdari İşler Müdürü 0216 474 00 00 operasyon@arzportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165931BIST