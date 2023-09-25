***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2023 14:39
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197084
BIST
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17:058.284
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 244,73
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0527,2117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0699
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0528,8403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0920
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8214
17:051.683,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:05
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2057
|27,2117
|% 0,26
|
|Euro
|28,8262
|28,8403
|% -0,32
|
|Sterlin
|33,1231
|33,2892
|% 0,01
|
|Frank
|29,7201
|29,8991
|% -0,31
|
|Riyal
|7,2312
|7,2674
|% 0,24
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|4,59
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.544
|1,00
|
|Tam
|11.144
|11.216
|26,00
|
|Yarım
|5.589
|5.631
|13,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,55
|20,57
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,92
|91,92
|-0,04
|
Seans Raporu
17:05
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17:19FORMT
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 222, 62 artarak (% 3.17 ) 7, 248
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