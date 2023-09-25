***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2023 14:39
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197087
BIST
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17:068.285
En Düşük
|Değişim
|: 3,06%
|| 245,98
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0627,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0689
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0628,8255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1068
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8122
17:061.683,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.683,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:06
|CIMSA
|325,70
|863.445.083
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.853.116,50
|2.853.117
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,42
|53.032.320
|% -8,52
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|TUPRS
|164,50
|8.182.174.157
|% 6,75
|
|THYAO
|231,20
|7.819.866.082
|% 2,26
|
|KONTR
|339,00
|5.503.869.648
|% 6,07
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,06
|1.587.461.452
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,06
|2.321.931.198
|% 1,90
|
|EREGL
|46,70
|9.331.271.144
|% 7,90
|
|ISCTR
|25,28
|5.072.460.365
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,91
|1.163.248.654
|% 5,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2048
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,7991
|28,8255
|% -0,37
|
|Sterlin
|33,1329
|33,2991
|% 0,04
|
|Frank
|29,7249
|29,9039
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2315
|7,2678
|% 0,25
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-6,55
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|3,20
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.136
|11.208
|18,00
|
|Yarım
|5.585
|5.627
|9,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|-0,31
|
Seans Raporu
17:06
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