***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2023 14:40
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197088
BIST
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17:078.286
En Düşük
|Değişim
|: 3,07%
|| 247,03
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.293
17:0727,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0687
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0728,8213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1110
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8081
17:071.682,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.682,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DYOBY
|35,64
|140.595.069
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|863.596.859
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.996.140
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|KUVVA
|53,50
|26.031.938
|% -6,14
|
|EREGL
|46,72
|9.359.959.919
|% 7,95
|
|TUPRS
|164,30
|8.224.987.066
|% 6,62
|
|THYAO
|231,00
|7.932.507.730
|% 2,17
|
|KONTR
|338,70
|5.523.318.374
|% 5,98
|
|ISCTR
|25,28
|5.107.786.074
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,05
|1.594.682.546
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,07
|2.339.030.916
|% 2,02
|
|EREGL
|46,72
|9.359.959.919
|% 7,95
|
|ISCTR
|25,28
|5.107.786.074
|% 1,53
|
|SKBNK
|5,93
|1.173.117.345
|% 6,27
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2048
|27,2107
|% 0,25
|
|Euro
|28,7991
|28,8255
|% -0,37
|
|Sterlin
|33,1222
|33,2883
|% 0,01
|
|Frank
|29,7095
|29,8885
|% -0,34
|
|Riyal
|7,2307
|7,2670
|% 0,23
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|3,20
|
|Cumhuriyet
|11.375
|11.547
|4,00
|
|Tam
|11.136
|11.208
|18,00
|
|Yarım
|5.585
|5.627
|9,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,67
|91,67
|-0,29
|
Seans Raporu
17:06
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17:19FORMT
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17:18XU050
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