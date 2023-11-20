***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.11.2023 15:59
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
ISIN Kodu TRYARZG00187
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fonun süresi 30 yıl olup son 2 yılı tasfiye dönemidir.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
BARBAROS MAH. BAŞAK CENGİZ SK. VARYAP MERIDIAN SİTESİ V6 BLOK NO:1F ATAŞEHİR / İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 operasyon@arzportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gürel Mete İdari İşler Müdürü 0216 474 00 00 operasyon@arzportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218913
BIST
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17:237.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 96,75
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2328,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0904
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7678
En Düşük
28,6078
17:2331,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1315
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:231.818,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.818,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:21
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,50
|7.539.859.790
|% 0,49
|
|EREGL
|39,54
|3.447.584.971
|% 3,29
|
|ASELS
|44,46
|3.244.312.954
|% 5,31
|
|TUPRS
|154,20
|3.143.814.334
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.204.117.627
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,10
|992.045.165
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.293.322.695
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.204.117.627
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|129.896.090
|% -4,20
|
|EREGL
|39,54
|3.447.584.971
|% 3,29
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7606
|28,7678
|% 0,32
|
|Euro
|31,4487
|31,4622
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3665
|32,5614
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,36
|23,38
|% 0,66
|
|Platin
|904,86
|906,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.076,34
|1.080,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,50
|1.966,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
-
17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
KTLEV, DOCO, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında