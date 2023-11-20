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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.11.2023 16:05
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 12 yıldır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218918


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 27,94 12.966.167 % 10,00  
RUBNS 33,22 223.213.663 % 10,00  
KLRHO 38,50 44.846.212 % 10,00  
LIDFA 8,47 26.164.000 % 10,00  
SNPAM 175,10 10.960.385 % 9,99  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 28,7606 28,7678 % 0,32  
Euro 31,4487 31,4622 % 0,42  
Sterlin 35,7522 35,9315 % 0,35  
Frank 32,3665 32,5614 % 0,38  
Riyal 7,6462 7,6845 % 0,30  
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17:23 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,36 23,38 % 0,66  
Platin 904,86 906,23 % 0,66  
Paladyum 1.076,34 1.080,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,16 82,16 % 0,66  
Altın Ons 1.966,50 1.966,85 % 0,66  
Seans Raporu 17:23
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