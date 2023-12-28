***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.OPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 20 (yirmi) yıldır. Son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBARBAROS MAH. BAŞAK CENGİZ SK. VARYAP MERIDIAN SİTESİ V6 BLOK NO:1F ATAŞEHİR / İSTANBUL 0216 474 00 00 0216 474 00 11 operasyon@arzportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaGürel Mete İdari İşler Müdürü 0216 474 00 00 operasyon@arzportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230091BIST