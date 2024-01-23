***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.01.2024 11:05
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYARZG00245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242142
BIST
'
13:128.085
En Düşük
|Değişim
|: 0,93%
|| 74,55
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.072
En Yüksek
8.146
13:1230,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0254
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
13:1232,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
13:121.973,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler13:10
|PNLSN
|67,65
|155.494.852
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.300.870
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|42.061.822
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.151.848
|% 9,99
|
|DOFER
|37,90
|108.515.567
|% 9,98
|
|BAYRK
|25,66
|27.992.648
|% -9,96
|
|ULAS
|21,58
|12.962.168
|% -6,98
|
|VKFYO
|33,06
|36.225.669
|% -6,13
|
|QNBFB
|257,75
|1.805.466
|% -5,59
|
|CMENT
|186,10
|1.612.614
|% -4,91
|
|YKBNK
|21,52
|3.054.350.258
|% -3,15
|
|THYAO
|253,25
|2.662.032.497
|% 1,20
|
|AKBNK
|39,14
|2.459.556.317
|% -2,30
|
|ISCTR
|24,42
|2.279.615.704
|% -2,40
|
|EKGYO
|9,70
|1.974.575.875
|% 2,43
|
|EKGYO
|9,70
|1.974.575.875
|% 2,43
|
|YKBNK
|21,52
|3.054.350.258
|% -3,15
|
|KATMR
|2,23
|264.491.496
|% 0,45
|
|AKFGY
|1,96
|188.274.389
|% 2,62
|
|ISCTR
|24,42
|2.279.615.704
|% -2,40
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2735
|30,2814
|% 0,08
|
|Euro
|32,9741
|32,9821
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4118
|38,6045
|% 0,20
|
|Frank
|34,7211
|34,9303
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0488
|8,0891
|% 0,07
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,24
|22,27
|% 0,66
|
|Platin
|902,06
|903,51
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,66
|938,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,61
|79,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,64
|2.026,93
|% 0,66
|