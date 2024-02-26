***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 15:12
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ONUK 12.02.2024
MEHMET SAMİ SAYLAN 12.02.2024
BAYRAM EROL 12.02.2024
GÖKHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
SERHAT ÇETİNSAYA 12.02.2024
OĞUZHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
FATİH RÜŞTÜ KAPLAN 12.02.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251903
BIST
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17:339.354
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -19,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:3331,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0889
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:3333,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1875
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:332.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,50
|Açılış
|: 2.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.027,55
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KLSER
|82,50
|679.277.056
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.686.171
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.669.630
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.174.061
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.683.476
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|890.671.324
|% -9,99
|
|ARASE
|71,10
|846.831.645
|% -7,18
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|OZGYO
|6,68
|223.515.554
|% -6,57
|
|THYAO
|286,50
|12.164.559.819
|% 0,00
|
|MIATK
|77,10
|6.099.042.628
|% 9,99
|
|BORSK
|52,40
|5.506.299.782
|% 1,55
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|EREGL
|45,98
|5.181.010.482
|% -1,12
|
|EKGYO
|11,41
|2.316.034.969
|% -1,89
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,75
|1.102.568.431
|% -2,87
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|328.576.735
|% -2,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1258
|31,1280
|% 0,29
|
|Euro
|33,7903
|33,8101
|% 0,56
|
|Sterlin
|39,3724
|39,5699
|% 0,42
|
|Frank
|35,2256
|35,4378
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2745
|8,3160
|% 0,28
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|