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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.02.2024 15:12
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ONUK 12.02.2024
MEHMET SAMİ SAYLAN 12.02.2024
BAYRAM EROL 12.02.2024
GÖKHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
SERHAT ÇETİNSAYA 12.02.2024
OĞUZHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
FATİH RÜŞTÜ KAPLAN 12.02.2024




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251903


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KLSER 82,50 679.277.056 % 10,00  
LMKDC 21,56 10.686.171 % 10,00  
NETAS 86,35 157.669.630 % 10,00  
KTLEV 119,90 373.174.061 % 10,00  
ALCTL 149,60 227.683.476 % 10,00  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 31,1258 31,1280 % 0,29  
Euro 33,7903 33,8101 % 0,56  
Sterlin 39,3724 39,5699 % 0,42  
Frank 35,2256 35,4378 % 0,40  
Riyal 8,2745 8,3160 % 0,28  
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17:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,53 22,56 % 0,66  
Platin 881,48 883,32 % 0,66  
Paladyum 960,74 963,25 % 0,66  
Brent Pet. 80,67 80,67 % 0,66  
Altın Ons 2.026,94 2.027,27 % 0,66  
Seans Raporu 17:33
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