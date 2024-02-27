***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.02.2024 09:11
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MURAT ONUK 12.02.2024
MEHMET SAMİ SAYLAN 12.02.2024
BAYRAM EROL 12.02.2024
GÖKHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
SERHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
OĞUZHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024
FATİH RÜŞTÜ KAPLAN 12.02.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252112
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0371
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0703
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,54
|Açılış
|: 2.036,60
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|8.750.345
|% 10,00
|
|BFREN
|1.255,00
|94.559.019
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|103.505.826
|% 9,99
|
|CUSAN
|29,94
|38.480.405
|% 9,99
|
|AYCES
|922,50
|83.624.219
|% -7,75
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|INDES
|11,21
|14.118.762
|% -4,84
|
|BAYRK
|38,04
|9.498.018
|% -4,42
|
|MIATK
|81,50
|978.640.245
|% 5,71
|
|ASTOR
|132,70
|873.111.990
|% 1,30
|
|THYAO
|285,25
|787.962.559
|% -0,09
|
|KLSER
|86,10
|743.730.723
|% 4,36
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|EKGYO
|11,65
|231.931.124
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,65
|110.972.483
|% -0,53
|
|ISCTR
|11,41
|207.430.546
|% -0,47
|
|EREGL
|45,84
|582.965.076
|% 0,57
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1360
|31,1420
|% 0,13
|
|Euro
|33,8495
|33,8626
|% 0,20
|
|Sterlin
|39,3795
|39,5770
|% 0,13
|
|Frank
|35,2615
|35,4739
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2777
|8,3192
|% 0,13
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|885,52
|888,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,10
|960,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,34
|2.035,62
|% 0,66
|