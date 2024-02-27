***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ONUK 12.02.2024MEHMET SAMİ SAYLAN 12.02.2024BAYRAM EROL 12.02.2024GÖKHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024SERHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024OĞUZHAN ÇETİNSAYA 12.02.2024FATİH RÜŞTÜ KAPLAN 12.02.2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252112BIST