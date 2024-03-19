***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMEHMET SAMİ SAYLANMURAT ONUKMUSTAFA ÇINARMUHAMMET FATİH ÖZSOYMEHMET ŞAHİN GÖKBURAK KESKİKHAKAN YURDAKULAHMET ÇAĞRI ÖZERhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260245BIST