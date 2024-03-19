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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.03.2024 16:39
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MEHMET SAMİ SAYLAN
MURAT ONUK
MUSTAFA ÇINAR
MUHAMMET FATİH ÖZSOY
MEHMET ŞAHİN GÖK
BURAK KESKİK
HAKAN YURDAKUL
AHMET ÇAĞRI ÖZER




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260245


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 7,26 12.589.878 % 10,00  
TURGG 775,50 57.515.961 % 10,00  
SODSN 233,20 14.501.407 % 10,00  
TMSN 162,80 634.860.413 % 10,00  
DERIM 29,70 9.416.782 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3420 32,3475 % 0,21  
Euro 35,1633 35,1744 % -0,02  
Sterlin 42,1617 42,3731 % -0,13  
Frank 37,3354 37,5225 % -0,07  
Riyal 8,8439 8,8882 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,92 24,94 % 0,66  
Platin 894,78 896,51 % 0,66  
Paladyum 983,70 989,16 % 0,66  
Brent Pet. 87,50 87,50 % 0,66  
Altın Ons 2.155,36 2.155,79 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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