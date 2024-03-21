***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMEHMET SAMİ SAYLAN 02.09.2022MURAT ONUK 02.09.2022MUSTAFA ÇINAR 02.09.2022 SPK DÜZEY 3 LİSANSIMUHAMMET FATİH ÖZSOY 19.03.2024 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.-GENEL MÜDÜRÜMEHMET ŞAHİN GÖK 05.07.2023 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBURAK KESKİK 02.09.2022 TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş.-TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MÜDÜRÜHAKAN YURDAKUL 02.09.2022 CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ POLİTİKALARI ÜYESİAHMET ÇAĞRI ÖZER 02.09.2022 SAVUNMA SANAYİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.-GENEL MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261039BIST