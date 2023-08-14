***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi00/00/0000Bildirim İçeriğiEski UnvanArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanArz Gayrimenkul Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Startupfon Tohum Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/08/2023AçıklamalarArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muzun unvanı Startupfon Tohum Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak 01.08.2023 tarihli SPK Onayı ile değiştirilmiş olup 09.08.2023 tarihinde tescil edilmiş 14.08.2023 tarihinde TTSG ilan edilmiştir. Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185324BIST