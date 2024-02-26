***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
26.02.2024 15:13
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/02/2024
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muzun unvanı
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak 12.02.2024 tarihli SPK Onayı ile değiştirilmiş olup 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş 23.02.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251906
BIST
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17:339.354
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -19,71
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:3331,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0889
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:3333,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1875
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:332.029,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,50
|Açılış
|: 2.029,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.027,55
BIST En Aktif Hisseler17:33
|KLSER
|82,50
|679.277.056
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|10.686.171
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.669.630
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.174.061
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.683.476
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|890.671.324
|% -9,99
|
|ARASE
|71,10
|846.831.645
|% -7,18
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|OZGYO
|6,68
|223.515.554
|% -6,57
|
|THYAO
|286,50
|12.164.559.819
|% 0,00
|
|MIATK
|77,10
|6.099.042.628
|% 9,99
|
|BORSK
|52,40
|5.506.299.782
|% 1,55
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|EREGL
|45,98
|5.181.010.482
|% -1,12
|
|EKGYO
|11,41
|2.316.034.969
|% -1,89
|
|ISCTR
|28,40
|5.413.395.646
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,75
|1.102.568.431
|% -2,87
|
|PSGYO
|7,65
|1.205.357.943
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,45
|328.576.735
|% -2,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1258
|31,1280
|% 0,29
|
|Euro
|33,7903
|33,8101
|% 0,56
|
|Sterlin
|39,3724
|39,5699
|% 0,42
|
|Frank
|35,2256
|35,4378
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2745
|8,3160
|% 0,28
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|