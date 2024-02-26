***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi00/00/0000Bildirim İçeriğiEski UnvanArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Artaş Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi20/02/2024AçıklamalarArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'muzun unvanıArz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olarak 12.02.2024 tarihli SPK Onayı ile değiştirilmiş olup 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş 23.02.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251906BIST