***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.01.2020 12:16
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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31.01.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan 28.01.2020 tarih ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu toplantısı neticesinde
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BİRİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz ve Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına,
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İKİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkullerden 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına,
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ÜÇÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına,
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş DÖRDÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına,
Diğer taraftan, Şirketin kurucu olduğu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföylerine 2020 yılı içerisinde yeni alınabilecek gayrimenkuller için yine VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den veya REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815930
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
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|Önceki Kapanış
|: 119.850
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120.318
En Düşük
119.140
18:055,9796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 5,9800
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|Önceki Kapanış
|: 5,9760
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5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
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|Açılış
|: 6,6020
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|Önceki Kapanış
|: 6,5840
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 304,84
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|Önceki Kapanış
|: 303,02
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305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8553
|7,8947
|% 0,70
|
|Frank
|6,1737
|6,2109
|% 0,59
|
|Riyal
|1,5884
|1,5964
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|10,58
|
|Altın Gr.
|305
|305
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-0,92
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem