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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

31.01.2020 12:16
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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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31.01.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz merkezinde yapılan 28.01.2020 tarih ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu toplantısı neticesinde  
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BİRİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz ve Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, 
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İKİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkullerden 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, 
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ÜÇÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, 
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş DÖRDÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2019 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, 
Diğer taraftan, Şirketin kurucu olduğu Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföylerine 2020 yılı içerisinde yeni alınabilecek gayrimenkuller için yine VARLIK Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den veya REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815930


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