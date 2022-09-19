***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.09.2022 14:16
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirket Merkez adremiz, Kuşbakışı Caddesi 17-1 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinden, Barbaros Mahallesi Başak Cengiz Sokak Varyap Meridian Sitesi V6 Blok No 1 F Ataşehir İstanbul adrtesine taşınmıştır. Adres değişikliği 16.09.2022 tarih ve 10662 sayılı sicil gazetesi ile tescil olmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063943
BIST
15:333.248
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 48,80
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:3318,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:3318,2734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0572
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2502
15:33980,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,56
|Açılış
|: 980,58
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:31
|HDFGS
|2,75
|77.115.884
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|69.061.421
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|164.890.263
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|490.615.953
|% 9,76
|
|AKENR
|2,58
|104.470.408
|% 8,86
|
|TSKB
|3,97
|15.309.642
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.031.555
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.356.073
|% -9,90
|
|IHAAS
|66,35
|10.065.097
|% -9,85
|
|VAKBN
|8,46
|5.988.404.336
|% -9,62
|
|ISCTR
|8,19
|3.638.704.360
|% 3,80
|
|THYAO
|70,80
|3.516.009.840
|% 2,98
|
|GARAN
|19,80
|3.486.802.106
|% 0,97
|
|HALKB
|8,28
|3.352.815.171
|% -7,49
|
|VAKBN
|8,46
|5.988.404.336
|% -9,62
|
|EKGYO
|3,88
|1.836.840.089
|% -1,52
|
|ISCTR
|8,19
|3.638.704.360
|% 3,80
|
|HALKB
|8,28
|3.352.815.171
|% -7,49
|
|YKBNK
|7,10
|2.606.868.286
|% 5,34
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2978
|18,3205
|% 0,15
|
|Euro
|18,2620
|18,2765
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8358
|20,9403
|% 0,07
|
|Frank
|18,8689
|18,9825
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8542
|4,8785
|% 0,23
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-9,37
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.659
|6.747
|-42,00
|
|Yarım
|3.245
|3.286
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|0,60
|
Seans Raporu
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