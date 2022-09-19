***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Merkez adremiz, Kuşbakışı Caddesi 17-1 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinden, Barbaros Mahallesi Başak Cengiz Sokak Varyap Meridian Sitesi V6 Blok No 1 F Ataşehir İstanbul adrtesine taşınmıştır. Adres değişikliği 16.09.2022 tarih ve 10662 sayılı sicil gazetesi ile tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063943BIST