***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi00/00/0000Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BİRİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. BEŞİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ÜÇÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, • için 2024 yılında Varlık Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İKİNCİ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. DÖRDÜNCÜ Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Levent Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, •Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu portföyünde 31/12/2023 tarihi itibarıyla yer alan gayrimenkuller, için 2024 yılında REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına, Diğer taraftan Şirketin kurucu olduğu/olacağı Gayrimenkul Yatırım Fonlarının portföylerine 2024 yılı içerisinde yeni alınacak gayrimenkuller için yine REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. veya Varlık Taşınmaz Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245999BIST