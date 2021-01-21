***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.01.2021 21:20
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun İç Tüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903769
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05443,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,33
|Açılış
|: 443,41
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|53,90
|160.999.645
|% 10,00
|
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|9.752.029
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.546.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|1.211.903
|% 10,00
|
|EPLAS
|35,84
|2.824.869
|% -9,99
|
|YAPRK
|138,00
|58.169.788
|% -9,98
|
|KLNMA
|31,06
|4.989.206
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,86
|2.017.812
|% -9,86
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|GARAN
|10,02
|2.411.179.922
|% -0,30
|
|AKBNK
|6,91
|1.167.903.765
|% -0,14
|
|THYAO
|13,03
|1.099.978.201
|% -1,73
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,51
|2.681.452.302
|% 2,03
|
|SKBNK
|1,59
|747.805.079
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,17
|1.050.587.733
|% -0,63
|
|TSKB
|1,94
|582.321.552
|% -2,02
|
|KARSN
|4,55
|1.079.890.034
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3863
|7,3934
|% -0,35
|
|Euro
|8,9874
|8,9975
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0944
|10,1450
|% 0,00
|
|Frank
|8,3035
|8,3535
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-4,42
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|56,08
|56,08
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 51 kaybederek (% -1.04 ) 1, 378
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