***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
25.10.2022 17:16
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK onaylı İçtüzük Belgesi Tadil Metni ve Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074079
BIST
17:053.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 5,82
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:0518,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:0518,5079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1762
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:05992,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,39
|Açılış
|: 992,72
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TSPOR
|4,95
|284.309.079
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.457.529
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|27.777.304
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.050.541
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.751.574
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|236.226.050
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|74.056.778
|% -9,95
|
|PENTA
|63,80
|66.502.798
|% -9,95
|
|THYAO
|101,00
|5.470.537.088
|% 1,51
|
|SISE
|33,78
|3.922.957.764
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,55
|3.023.572.938
|% 0,58
|
|SASA
|105,10
|2.887.488.199
|% 5,10
|
|ISCTR
|9,95
|2.641.375.405
|% 3,00
|
|TSKB
|3,18
|1.729.516.958
|% 9,66
|
|SKBNK
|2,13
|1.154.197.314
|% 7,58
|
|EKGYO
|4,56
|2.233.225.734
|% -1,51
|
|YKBNK
|9,57
|2.564.827.154
|% 2,13
|
|ISCTR
|9,95
|2.641.375.405
|% 3,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5949
|18,6035
|% 0,11
|
|Euro
|18,4982
|18,5114
|% 0,98
|
|Sterlin
|21,3133
|21,4202
|% 1,90
|
|Frank
|18,6200
|18,7322
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9308
|4,9556
|% -0,03
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,06
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|10,00
|
|Tam
|6.684
|6.776
|7,00
|
|Yarım
|3.257
|3.310
|5,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,81
|