***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.12.2022 14:55
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK onaylı İçtüzük Belgesi Tadil Metni ve Güncel İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089160
BIST
15:245.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,69
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2418,6776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2419,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 14,2678
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3914
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:241.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ULUFA
|9,46
|360.557.100
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.980.315
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.232.622
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,60
|38.817.815
|% -4,27
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OZGYO
|6,23
|230.910.047
|% -3,26
|
|THYAO
|143,40
|4.601.200.907
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|ENKAI
|27,88
|3.472.014.369
|% 4,26
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.569.114.922
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,07
|2.522.063.706
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,19
|577.806.964
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.027.260.753
|% 1,42
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6624
|18,6776
|% 0,09
|
|Euro
|19,8488
|19,8602
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4265
|22,5390
|% -0,25
|
|Frank
|20,0636
|20,1845
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,38
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.348
|7.396
|-1,00
|
|Yarım
|3.558
|3.616
|0,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,80
|83,80
|1,60
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 08 artarak (% 1.34 ) 4, 838
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKVY, AHGAZ, UMPAS, AYCES, PLTUR, TERA, SODSN, ULUFA
-
15:39
OTTO, YBTAS, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
PAMEL, MERCN, BRMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 127 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem