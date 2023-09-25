Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

25.09.2023 14:16
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
00/00/0000
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Spk Onaylı 
 İçtüzük Belgesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197077


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:068.285
Değişim :  3,06% |  245,98
Açılış :  8.105  
Önceki Kapanış :  8.039  
En Düşük
8.097 En Yüksek
8.293
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CIMSA 325,70 863.445.083 % 10,00  
NATEN 313,60 162.975.756 % 10,00  
DYOBY 35,64 140.506.255 % 10,00  
ISKUR 2.853.116,50 2.853.117 % 10,00  
CASA 93,50 9.898.097 % 10,00  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 27,2048 27,2107 % 0,25  
Euro 28,7991 28,8255 % -0,37  
Sterlin 33,1329 33,2991 % 0,04  
Frank 29,7249 29,9039 % -0,29  
Riyal 7,2315 7,2678 % 0,25  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 -6,55  
Altın Gr. 1.683 1.683 3,20  
Cumhuriyet 11.375 11.547 4,00  
Tam 11.136 11.208 18,00  
Yarım 5.585 5.627 9,00  
Çeyrek 2.784 2.814 5,00  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -0,26  
Gümüş Gr. 20,48 20,51 -0,07  
B. Petrol 91,65 91,65 -0,31  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru