***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.11.2023 15:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Spk Onaylı İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218909
BIST
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17:237.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,23%
|| 96,75
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2328,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0904
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7678
En Düşük
28,6078
17:2331,4622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1315
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:231.818,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.818,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:23
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,50
|7.539.859.790
|% 0,49
|
|EREGL
|39,54
|3.447.584.971
|% 3,29
|
|ASELS
|44,46
|3.244.312.954
|% 5,31
|
|TUPRS
|154,20
|3.143.814.334
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.204.117.627
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,10
|992.045.165
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.293.322.695
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.204.117.627
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|129.896.090
|% -4,20
|
|EREGL
|39,54
|3.447.584.971
|% 3,29
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7606
|28,7678
|% 0,32
|
|Euro
|31,4487
|31,4622
|% 0,42
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3665
|32,5614
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,36
|23,38
|% 0,66
|
|Platin
|904,86
|906,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.076,34
|1.080,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,16
|82,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,50
|1.966,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:23
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17:38KFEIN
Yüzde 5.82 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 742 adet işlem
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17:37MRSHL
Yüzde 4.52 oranında artışla 1, 411.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992 adet işlem
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA