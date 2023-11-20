***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
20.11.2023 15:59
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
00/00/0000
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Spk Onaylı İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218911
BIST
'
17:247.959
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 105,97
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2428,7710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0936
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7710
En Düşük
28,6078
17:2431,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1501
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:241.818,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -7,66
|Açılış
|: 1.818,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,25
|7.566.843.496
|% 0,39
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|ASELS
|44,42
|3.251.453.398
|% 5,21
|
|TUPRS
|154,20
|3.148.688.543
|% 0,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,09
|1.003.894.637
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,64
|1.295.781.977
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,80
|2.207.445.057
|% 1,27
|
|IHLAS
|1,37
|131.219.056
|% -4,20
|
|EREGL
|39,58
|3.455.256.328
|% 3,40
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7478
|35,9270
|% 0,34
|
|Frank
|32,3663
|32,5613
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,38
|23,40
|% 0,66
|
|Platin
|904,01
|905,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,22
|1.079,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,37
|82,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,28
|1.966,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37MRSHL
Yüzde 4.52 oranında artışla 1, 411.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 992 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 27 artarak (% 1.24 ) 6, 937
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAYSE, MERCN, RUBNS, TMSN, ALCAR, BRSAN, KLRHO, KENT, CMBTN, VBTYZ
-
17:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, ORMA, QNBFL, KLNMA
-
17:35
LIDFA, RNPOL, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında