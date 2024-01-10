***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
10.01.2024 12:05
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu Spk Onaylı İçtüzük Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237854
BIST
'
15:207.798
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 61,67
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:2029,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0501
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:2032,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1186
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:201.960,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.960,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EKOS
|52,80
|356.307.689
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|DOGUB
|16,79
|107.399.974
|% 9,95
|
|GARFA
|104,70
|131.556.697
|% 9,92
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|BRKVY
|51,70
|15.719.670
|% -5,83
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|BAGFS
|28,48
|151.305.563
|% -5,07
|
|THYAO
|249,20
|6.992.660.707
|% 2,59
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|ISCTR
|25,24
|2.276.949.731
|% 0,40
|
|AKBNK
|39,92
|1.946.635.164
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,13
|1.183.650.322
|% 0,00
|
|EREGL
|44,84
|5.852.674.028
|% 4,52
|
|HALKB
|13,29
|1.558.079.761
|% -3,63
|
|YKBNK
|22,40
|2.306.744.183
|% -0,09
|
|TSPOR
|2,85
|269.415.219
|% -5,94
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9679
|29,9740
|% 0,17
|
|Euro
|32,8446
|32,8574
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,0267
|38,2174
|% 0,32
|
|Frank
|35,0317
|35,2428
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9671
|8,0071
|% 0,14
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|930,16
|935,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,10
|999,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,75
|77,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,35
|2.034,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:16
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-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 47 artarak (% 0.82 ) 8, 467
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15:33XU100
Endeks 7, 797 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 58, 414.00 milyon TL de
-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem