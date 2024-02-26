Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

26.02.2024 15:08
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
00/00/0000
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Arz Gayrimenkul Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu SPK onaylı İç Tüzük Tadil Metni ve Tam Metin İç Tüzük Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251902


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:349.358
Değişim :  -0,17% |  -15,89
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.319 En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LMKDC 21,56 10.671.963 % 10,00  
KLSER 82,50 679.228.216 % 10,00  
NETAS 86,35 157.669.630 % 10,00  
KTLEV 119,90 373.174.061 % 10,00  
ALCTL 149,60 227.683.476 % 10,00  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Dolar 31,1258 31,1280 % 0,29  
Euro 33,7903 33,8101 % 0,56  
Sterlin 39,3694 39,5668 % 0,41  
Frank 35,2222 35,4344 % 0,39  
Riyal 8,2743 8,3158 % 0,28  
daha fazla
17:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,57 22,60 % 0,66  
Platin 881,47 881,95 % 0,66  
Paladyum 957,88 962,49 % 0,66  
Brent Pet. 80,55 80,55 % 0,66  
Altın Ons 2.027,45 2.027,82 % 0,66  
Seans Raporu 17:32
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru