***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
16.04.2024 12:20
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Startupcentrum Alpha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük Belgesi Tam Metin Hali
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272674
BIST
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14:399.628
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -52,19
|Açılış
|: 9.645
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|Önceki Kapanış
|: 9.680
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9.513
En Yüksek
9.646
14:3932,5006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
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32,5029
En Düşük
32,3337
14:3934,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1478
|Açılış
|: 34,5500
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|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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34,6658
En Düşük
34,3902
14:392.479,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,39
|Açılış
|: 2.478,72
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:39
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|263.960.823
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,16
|236.975.226
|% 8,22
|
|MAGEN
|17,83
|387.385.634
|% 6,77
|
|GRNYO
|11,61
|13.715.787
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|PEKGY
|8,13
|719.198.217
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|28.171.039
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|ENTRA
|15,21
|6.107.964.175
|% -5,53
|
|THYAO
|297,75
|5.314.734.401
|% -0,25
|
|TUPRS
|188,80
|3.436.694.197
|% 3,17
|
|YKBNK
|30,32
|3.377.939.620
|% -4,05
|
|ISCTR
|12,32
|3.108.376.936
|% -3,07
|
|ENTRA
|15,21
|6.107.964.175
|% -5,53
|
|ISCTR
|12,32
|3.108.376.936
|% -3,07
|
|ZOREN
|5,76
|1.291.467.466
|% -2,04
|
|YKBNK
|30,32
|3.377.939.620
|% -4,05
|
|KOZAL
|25,00
|2.668.933.163
|% 2,04
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4916
|32,5006
|% 0,28
|
|Euro
|34,6269
|34,6420
|% 0,43
|
|Sterlin
|40,4035
|40,6060
|% 0,33
|
|Frank
|35,5466
|35,7247
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6504
|8,6938
|% 0,28
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,37
|28,39
|% 0,66
|
|Platin
|970,33
|971,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,07
|1.022,57
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.374,07
|2.374,40
|% 0,66
|