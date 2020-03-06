***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.03.2020 18:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun
İhraç belgesinde yapılan değişikliklere dair tadil metinleri ile tüm değişikliği tek metin haline getirilmiş güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825152
BIST
18:05109.601
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -2.214,55
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
108.775
18:056,1023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0113
|Açılış
|: 6,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
18:056,9060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,9288
En Düşük
6,8333
18:05326,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,37
|Açılış
|: 326,63
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
|
|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
|
|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
|
|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
|
|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
|
|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
|
|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
|
|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9088
|7,9485
|% 0,09
|
|Frank
|6,4883
|6,5274
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6203
|1,6284
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-7,48
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,27
|46,27
|-3,72
|