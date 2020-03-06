***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.03.2020 18:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Tadil Belgesi ve İhraç Belgesinin Tüm Hali ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825153
BIST
18:05109.601
En Yüksek
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331,77
En Düşük
321,52
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.834.944
|% 14,95
|
|BRKSN
|3,54
|6.477.065
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|5.900.017
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|3.471.423
|% 14,71
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|VAKKO
|6,03
|194.631.601
|% 9,04
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|INFO
|7,91
|13.155
|% -14,95
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|DOCO
|461,90
|2.832.679
|% -10,31
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|GARFA
|4,67
|17.582.480
|% -10,02
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|DGATE
|8,30
|32.445.662
|% -8,49
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|ISKUR
|390.000,00
|765.000
|% -7,14
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|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|ASELS
|29,84
|719.032.733
|% -1,45
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|EREGL
|8,90
|460.161.053
|% 1,71
|
|GARAN
|10,03
|412.642.608
|% -2,62
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,43
|353.747.798
|% -3,95
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|ODAS
|2,07
|299.923.348
|% -3,27
|
|KARSN
|1,85
|216.636.639
|% -3,14
|
|THYAO
|11,14
|1.131.990.022
|% -4,87
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|EKGYO
|1,44
|136.214.487
|% -2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9068
|7,9464
|% 0,07
|
|Frank
|6,4656
|6,5046
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6173
|1,6254
|% -0,43
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|-7,78
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,07
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|B. Petrol
|46,56
|46,56
|-3,43
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