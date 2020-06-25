***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.06.2020 18:34
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK Onaylı İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852972
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,6970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,11
|Açılış
|: 388,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4811
|8,5236
|% -0,05
|
|Frank
|7,1940
|7,2373
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|0,22
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.590
|2.604
|3,40
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|1,60
|
|Çeyrek
|629
|638
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|1,02
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
-
17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
-
17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem