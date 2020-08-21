***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2020 14:46
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonunun Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870590
BIST
16:021.114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,41
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:027,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3429
En Düşük
7,1952
16:028,6531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:02456,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:02
|GARFA
|12,32
|17.137.687
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.754.125
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|2.031.186
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|12.130.666
|% 9,89
|
|OZBAL
|4,78
|74.232.708
|% 9,89
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.777
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,32
|5.257.480.529
|% -7,10
|
|TUPRS
|86,50
|3.828.390.904
|% -5,98
|
|GARAN
|7,14
|1.530.303.526
|% 0,00
|
|RTALB
|56,80
|959.416.779
|% 8,40
|
|AKBNK
|5,08
|945.886.988
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|5.257.480.529
|% -7,10
|
|EKGYO
|1,98
|552.785.533
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,15
|588.520.878
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,67
|727.023.001
|% -8,25
|
|GARAN
|7,14
|1.530.303.526
|% 0,00
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3357
|7,3398
|% 0,58
|
|Euro
|8,6420
|8,6531
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,5720
|9,6200
|% -0,46
|
|Frank
|8,0034
|8,0517
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9482
|1,9580
|% 0,41
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,92
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-9,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|-0,88
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|-0,42
|
|Çeyrek
|731
|748
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|-0,41
|