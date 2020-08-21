***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2020 14:46
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870591
BIST
16:011.115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
16:017,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
16:018,6477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0109
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
16:01457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,17
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler16:01
|GARFA
|12,32
|17.134.250
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|EMKEL
|3,00
|11.911.405
|% 9,89
|
|ISGSY
|7,23
|7.091.052
|% 9,88
|
|TGSAS
|7,84
|4.782.761
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|TUPRS
|86,80
|3.774.675.465
|% -5,65
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|AKBNK
|5,09
|929.867.177
|% 0,20
|
|RTALB
|57,00
|927.499.746
|% 8,78
|
|PETKM
|4,38
|5.117.858.098
|% -5,81
|
|EKGYO
|2,00
|543.186.127
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,16
|582.301.050
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,71
|704.206.072
|% -6,87
|
|GARAN
|7,15
|1.519.235.153
|% 0,14
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3370
|7,3395
|% 0,58
|
|Euro
|8,6402
|8,6477
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,5802
|9,6283
|% -0,37
|
|Frank
|8,0027
|8,0509
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9481
|1,9578
|% 0,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-9,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|-18,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-17,55
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-8,49
|
|Çeyrek
|727
|744
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,73
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|44,55
|44,55
|-0,33
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:15MAALT
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 84.05 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 359 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, KRDMD
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, HALKB, ISCTR
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 56 kaybederek (% -0.82 ) 1, 031
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TEKTU, IZFAS, AVHOL, TKURU