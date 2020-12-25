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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

25.12.2020 12:35



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun Duyuru Metni ve Güncel İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894914


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Tam 3.012 3.088 1,07  
Yarım 1.456 1.494 0,52  
Çeyrek 730 747 0,26  
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Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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