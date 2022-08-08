***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.08.2022 13:52
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun İhraç belgelerinde yapılan değişikliğe dair tadil metinleri ile tüm değişikliği tek metin haline getirilmiş güncel ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052871
BIST
14:252.787
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 36,36
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:2517,9671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:2518,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:251.029,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.029,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:25
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.026.110
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.480.171
|% 9,99
|
|KONKA
|23,14
|119.522.873
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|189.741.538
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.592.976
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|157.902.215
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|198.547.000
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|41,22
|18.806.617
|% -7,08
|
|THYAO
|58,40
|2.897.105.511
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,67
|1.408.829.696
|% 4,86
|
|EREGL
|28,34
|1.260.860.622
|% 2,76
|
|SISE
|23,86
|1.070.190.663
|% 1,97
|
|AKBNK
|9,31
|1.056.143.724
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,67
|1.408.829.696
|% 4,86
|
|TSKB
|3,30
|616.391.714
|% 3,77
|
|SKBNK
|2,43
|437.477.892
|% 9,95
|
|YKBNK
|5,22
|954.258.096
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,40
|280.309.121
|% 2,56
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9671
|% 0,31
|
|Euro
|18,2998
|18,3110
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,6734
|21,7821
|% 0,54
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,24
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.907
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,73
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40OZGYO
Yüzde 4.66 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 221, 440 adet işlem
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 4 artarak (% 1.50 ) 3, 001
-
14:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, SKBNK
-
14:39CIMSA
Yüzde 4.93 oranında artışla 42.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 883, 870 adet işlem
-
14:38GESAN
Yüzde 5.39 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 106, 771 adet işlem