***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
05.07.2023 16:57
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK onaylı İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165925
BIST
'
18:006.090
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 86,39
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
18:0026,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1345
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
18:0028,4185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1102
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
18:001.613,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.613,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAPRK
|111,10
|133.797.324
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.672.317
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.757.025
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.872.605
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.996.069
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|39.829.081
|% -9,96
|
|INGRM
|540,10
|10.866.856
|% -4,84
|
|BRYAT
|1.462,80
|729.178.550
|% -4,70
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|216,20
|14.872.770.181
|% 3,89
|
|KOZAL
|27,10
|4.204.622.654
|% 0,07
|
|TCELL
|39,36
|4.179.947.821
|% 5,18
|
|ASELS
|59,55
|4.017.263.116
|% 0,00
|
|KCHOL
|109,00
|3.908.852.011
|% 3,81
|
|EKGYO
|7,83
|2.274.418.422
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,22
|3.627.770.217
|% -1,42
|
|SKBNK
|2,86
|587.869.275
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,22
|2.702.463.124
|% -1,18
|
|VKGYO
|3,17
|603.003.989
|% 4,28
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0876
|26,0958
|% 0,52
|
|Euro
|28,3895
|28,4185
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,0714
|33,2373
|% 0,36
|
|Frank
|28,9242
|29,0984
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9354
|6,9701
|% 0,35
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,83
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|0,80
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.196
|5.334
|2,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,13
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,06
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem