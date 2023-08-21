***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2023 16:57
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonunun SPK onaylı İhraç Belgesi Tadil Metni ve Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187664
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0981
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1382
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.648,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.648,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANSGR
|35,86
|296.831.792
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|964.112.452
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.768.724.792
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|442.349.849
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.074.232
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.307.990
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.788.990
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,66
|811.310.919
|% -9,62
|
|BRMEN
|3,35
|1.608.739
|% -6,94
|
|KLSYN
|6,37
|86.606.777
|% -5,07
|
|EREGL
|44,90
|12.404.674.268
|% 7,16
|
|THYAO
|258,70
|11.763.294.839
|% 2,90
|
|TUPRS
|139,70
|10.768.724.792
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.563.110.858
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,20
|6.544.213.304
|% 6,91
|
|YKBNK
|16,01
|6.081.499.713
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,05
|1.435.279.861
|% 0,75
|
|EKGYO
|9,02
|2.994.916.020
|% 5,50
|
|TTKOM
|23,20
|6.544.213.304
|% 6,91
|
|EREGL
|44,90
|12.404.674.268
|% 7,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1582
|27,1687
|% 0,37
|
|Euro
|29,5929
|29,6080
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,4751
|34,6480
|% 0,31
|
|Frank
|30,7283
|30,9134
|% 0,52
|
|Riyal
|7,2223
|7,2585
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|3,03
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.104
|11.196
|68,00
|
|Yarım
|5.569
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|17,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
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17:57TEZOL
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17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS