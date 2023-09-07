***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.09.2023 14:21
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun SPK onaylı İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192538
BIST
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17:458.352
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 170,33
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.352
17:4526,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4528,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:451.657,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.657,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:45
|POLHO
|17,93
|455.616.837
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.227.649
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.792.711
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.380.293
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|361.328.214
|% -9,99
|
|BYDNR
|59,10
|3.804.864.006
|% -9,98
|
|ENERY
|206,50
|770.828.331
|% -9,98
|
|EREGL
|48,22
|9.183.263.444
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,26
|6.999.363.415
|% -1,22
|
|EKGYO
|9,61
|6.624.466.406
|% 4,00
|
|ASELS
|42,28
|5.823.559.498
|% 2,67
|
|THYAO
|244,90
|5.333.541.033
|% -0,04
|
|EKGYO
|9,61
|6.624.466.406
|% 4,00
|
|ISCTR
|24,26
|6.999.363.415
|% -1,22
|
|YKBNK
|17,23
|4.166.694.820
|% 2,01
|
|PETKM
|21,22
|4.886.116.683
|% 3,92
|
|ZOREN
|4,87
|1.056.433.594
|% 0,83
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8364
|26,8408
|% 0,09
|
|Euro
|28,7624
|28,7785
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3798
|33,5472
|% -0,15
|
|Frank
|29,9386
|30,1189
|% -0,10
|
|Riyal
|7,1345
|7,1703
|% 0,11
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,02
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.992
|11.081
|-30,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,49
|90,49
|-0,11
|
Seans Raporu
17:45
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17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
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17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
-
17:53NETAS
Yüzde 7.71 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 865, 922 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL