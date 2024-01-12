***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.01.2024 09:52
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Onikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Spk Onaylı İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238760
BIST
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13:367.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -41,01
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
7.865
13:3630,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1077
|Açılış
|: 30,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
13:3632,9886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0408
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
13:361.974,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 18,29
|Açılış
|: 1.974,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.983,27
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler13:34
|OZSUB
|27,50
|58.311.776
|% 10,00
|
|DOGUB
|20,30
|134.329.424
|% 9,97
|
|CATES
|55,75
|649.090.514
|% 9,96
|
|ANELE
|13,26
|35.875.004
|% 9,95
|
|KBORU
|67,00
|243.518.683
|% 9,93
|
|QNBFB
|250,25
|2.173.567
|% -9,98
|
|BEGYO
|4,41
|439.510.467
|% -9,82
|
|ISBTR
|516.000,00
|1.133.895
|% -8,67
|
|KRSTL
|12,29
|110.031.818
|% -7,94
|
|QNBFL
|892,00
|2.286.365
|% -6,99
|
|AKBNK
|41,72
|3.653.129.621
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,40
|3.397.292.029
|% -3,86
|
|THYAO
|243,60
|2.661.725.365
|% -1,26
|
|ISCTR
|25,26
|2.404.317.873
|% -1,79
|
|GUBRF
|145,80
|2.389.228.010
|% 3,33
|
|YKBNK
|22,40
|3.397.292.029
|% -3,86
|
|ISCTR
|25,26
|2.404.317.873
|% -1,79
|
|BEGYO
|4,41
|439.510.467
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,72
|3.653.129.621
|% 1,46
|
|EKGYO
|8,11
|583.877.820
|% -0,73
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0899
|30,0963
|% 0,36
|
|Euro
|32,9793
|32,9878
|% -0,13
|
|Sterlin
|38,2594
|38,4512
|% 0,28
|
|Frank
|35,1083
|35,3198
|% 0,18
|
|Riyal
|8,0001
|8,0402
|% 0,33
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|927,90
|930,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,49
|997,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,78
|79,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,95
|2.040,26
|% 0,66
|