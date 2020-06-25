***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2020 17:51
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayhan ÖZGÜREL Yönetim Kurulu Başkanı 47.5 Yatırım Komitesi Üyesi
Engin TELLİ Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ SAYLAN Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi 47.5
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 5 Bağımsız Üye Değil
ÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi
MEHMET ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emine ÇELİK Muhasebe Uzmanı
Gürel METE Mali ve İdari İşler Müdürü
Mustafa ÇINAR Finansal Analiz Uzmanı
Mehtap GÜLER Muhasebe Müdürü
İlker SERİNKAYA Müfettiş
Harun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personeli
İlyas KÜLTE Muhasebe Yönetmeni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852941
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
18:057,7025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0160
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
18:05388,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 388,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4802
|8,5227
|% -0,06
|
|Frank
|7,1950
|7,2384
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,31
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.536
|-0,10
|
|Tam
|2.588
|2.602
|1,80
|
|Yarım
|1.257
|1.273
|0,80
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,76
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,05
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,92
|
Seans Raporu
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
-
17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem