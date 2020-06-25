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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2020 17:51
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ayhan ÖZGÜREL Yönetim Kurulu Başkanı 47.5 Yatırım Komitesi Üyesi
Engin TELLİ Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
MEHMET SAMİ SAYLAN Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi 47.5
MURAT ONUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 5 Bağımsız Üye Değil
ÖMER DAĞLIKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi
MEHMET ÜSTÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Yatırım Komite Üyesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Emine ÇELİK Muhasebe Uzmanı
Gürel METE Mali ve İdari İşler Müdürü
Mustafa ÇINAR Finansal Analiz Uzmanı
Mehtap GÜLER Muhasebe Müdürü
İlker SERİNKAYA Müfettiş
Harun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personeli
İlyas KÜLTE Muhasebe Yönetmeni




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852941


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AYEN 4,85 259.116.165 % 9,98  
ISBIR 1.127,00 1.147.424 % 9,95  
AKSUE 11,06 28.707.143 % 9,94  
GEREL 5,22 34.689.576 % 9,89  
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Frank 7,1950 7,2384 % -0,06  
Riyal 1,8217 1,8308 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,31  
Altın Gr. 388 388 -0,10  
Cumhuriyet 2.515 2.536 -0,10  
Tam 2.588 2.602 1,80  
Yarım 1.257 1.273 0,80  
Çeyrek 629 637 0,40  
Gümüş.Ons 17,74 17,76 0,24  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,05  
B. Petrol 41,23 41,23 0,92  
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