***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviEmine ÇELİK Muhasebe UzmanıGürel METE Mali ve İdari İşler MüdürüMustafa ÇINAR Finansal Analiz UzmanıMehtap GÜLER Muhasebe Müdürüİlker SERİNKAYA MüfettişHarun DERELİ Dışarıdan Hizmet Veren Araştırma Personelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885411BIST